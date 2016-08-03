الندوة العالمية للشباب تشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو ببـرامـج عن سـماحة الإســلام ووسطيتــه

تشارك الندوة العالمية للشباب الإسلامي للمشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 في البرازيل، الذي يقام خلال شهر أغسطس الحالي بحزمة من البرامج والفعاليات الخاصة بالتعريف بالإسلام، وإبراز منهجه الوسطي القويم، والتعريف بقيمه النبيلة. وتتضمّن الفعاليات معرضاً لصور الاحترافية من الحرمين الشريفين وتوزيع العديد من المطبوعات التي توضح الصورة الحقيقية لسماحة الإسلام وتعاليمه.

وأوضح د. عبدالكريم بن عبدالله العبدالكريم، الأمين العام المساعد للندوة العالمية للشباب الإسلامي لشؤون الشباب، المشرف العام على الفعالية، أن الندوة شكلت فريقاً مختصاً لهذه الفعالية، وأن مكتب الندوة في البرازيل قد نسق مع الجهات الرسمية في المدن التي ستقام فيها الفعاليات. وقام بالتعاون مع الجمعيات الإسلامية بتشكيل فرق تطوعية وتنظيم دورات تدريبية للتعامل مع الجمهور.

وأعرب العبدالكريم عن شكره للجهات المتعاونة مع الندوة، وأكد أن المشاركة تسهم في التعريف بالوجه الحقيقي للإسلام، ودحض الشبهات حوله، والتعريف بالجهد الكبير للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين. وستقدم الندوة للجمهور بعض الهدايا العينية التي تحمل شعارات السلام للإسلام، والبطاقات القيمية، والمطويات التعريفية بالإسلام.

إلى ذلك شكلت الأمانة العامة للندوة لجنة مختصة بالفعاليات العالمية يتمحور عملها في حصر الفعاليات العالمية الجماهيرية ووضع الخطط والبرامج التي يمكن أن تسهم فيها للتعريف بالإسلام، وبناء جسور من التواصل الحضاري مع الأمم الأخرى. وشاركت الندوة في عدد من المناسبات الرياضية الدولية بدأت بكأس العالم في ألمانيا 2006م، ثم كأس العالم في جنوب إفريقيا 2010م، فأولمبياد لندن 2012م, وكأس العالم في البرازيل 2014م، وأخيراً وكأس آسيا في استراليا 2015م.