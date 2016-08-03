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اتحاد الإعلاميين العرب ينعى العالم أحمد زويل

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اتحاد الإعلاميين العرب ينعى العالم أحمد زويل اتحاد الإعلاميين العرب ينعى العالم أحمد زويل
نعى مجلس إدارة اتحاد الإعلاميين العرب برئاسة الدكتور فلاح العنزى، العالم الدكتور أحمد زويل الذى وافته المنية أمس عن عمر يناهز 70 عاما.

وأضاف المجلس، فى بيان أمس ثلاثاء، "ننعى بمزيد من الأسى والألم وفاة المغفور له العالم المصرى الجليل الدكتور أحمد زويل الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم داعين الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة وان يلهمنا جميعا الصبر والرضا بقضاء الله وقدره".

كان العالم المصرى الدكتور أحمد زويل أمس قد توفى اليوم فى الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يبلغ 70 عاما.
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