5 عادات خاطئة تؤدى إلى حموضة المعدة.. تعرف عليها

حموضة المعدة هو الاسم الشائع "لارتجاع المرئ" وكلما كانت نسبة الحمض المرتدة من المعدة إلى المرئ كبيرة، تسبب ذلك فى إزعاج أكبر للمريض ، يؤدى فى بعض الأحيان إلى اللجوء لإجراء عملية جراحية للتخلص من حرقة المعدة ولكن يؤكد موقع "searchhomeremedy" أن هناك 5 عادات غذائية يمكن اتباعها تجنبا حموضة المعدة:إعلان - Ads إعلان - Ads
>تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم يعمل على تنظيم عملية إفراز حمض المعدة ، ويحافظ على الصمام من أن يحدث بها ارتخاء بسبب عدم تنظيم وجبات الطعام.
>تناول الطعام فى الساعات الأخيرة من الليل وبعدها الذهاب للنوم يؤدى إلى ارتجاع حمض المعدة إلى المرىء مرة أخرى، مما يجعل الفرد يشعر بالحرقة وعدم الارتياح فى الصباح.
>تناول قطعة من " الكيك ، الشيكولاتة ، اللحوم الغنية بالتوابل، الأطعمة المقلية " تؤدى إلى ارتجاع المرىء، حاول استبدالها بالفواكه الطازجة واللحوم المسلوقة .
>الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المرىء يجب عليهم التوقف عن تناول الكحوليات، فهى تتسبب فى ارتخاء العضلة السفلى للمرىء وتسمح لحمض المعدة بالخروج إلى المرىء مرة أخرى .
>ارتداء الملابس الضيقة على منطقة البطن بسبب زيادة الوزن ، تؤدى للضغط على منطقة البطن بشكل مبالغ فيه مما يؤدى إلى ارتجاع حمض المعدة إلى المرىء والشعور بعدم الراحة طوال الوقت.
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1-تناول وجبات صغيرة متكررة
>تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم يعمل على تنظيم عملية إفراز حمض المعدة ، ويحافظ على الصمام من أن يحدث بها ارتخاء بسبب عدم تنظيم وجبات الطعام.
2-تجنب الأكل ليلا
>تناول الطعام فى الساعات الأخيرة من الليل وبعدها الذهاب للنوم يؤدى إلى ارتجاع حمض المعدة إلى المرىء مرة أخرى، مما يجعل الفرد يشعر بالحرقة وعدم الارتياح فى الصباح.
3-تناول الحلويات والأطعمة الدسمة
>تناول قطعة من " الكيك ، الشيكولاتة ، اللحوم الغنية بالتوابل، الأطعمة المقلية " تؤدى إلى ارتجاع المرىء، حاول استبدالها بالفواكه الطازجة واللحوم المسلوقة .
4-تناول الكحوليات
>الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المرىء يجب عليهم التوقف عن تناول الكحوليات، فهى تتسبب فى ارتخاء العضلة السفلى للمرىء وتسمح لحمض المعدة بالخروج إلى المرىء مرة أخرى .
5-ارتداء الملابس الضيقة
>ارتداء الملابس الضيقة على منطقة البطن بسبب زيادة الوزن ، تؤدى للضغط على منطقة البطن بشكل مبالغ فيه مما يؤدى إلى ارتجاع حمض المعدة إلى المرىء والشعور بعدم الراحة طوال الوقت.
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