5 عادات خاطئة تؤدى إلى حموضة المعدة.. تعرف عليها

1-تناول وجبات صغيرة متكررة

2-تجنب الأكل ليلا

3-تناول الحلويات والأطعمة الدسمة

4-تناول الكحوليات

5-ارتداء الملابس الضيقة

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حموضة المعدة هو الاسم الشائع "لارتجاع المرئ" وكلما كانت نسبة الحمض المرتدة من المعدة إلى المرئ كبيرة، تسبب ذلك فى إزعاج أكبر للمريض ، يؤدى فى بعض الأحيان إلى اللجوء لإجراء عملية جراحية للتخلص من حرقة المعدة ولكن يؤكد موقع "searchhomeremedy" أن هناك 5 عادات غذائية يمكن اتباعها تجنبا حموضة المعدة:>تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم يعمل على تنظيم عملية إفراز حمض المعدة ، ويحافظ على الصمام من أن يحدث بها ارتخاء بسبب عدم تنظيم وجبات الطعام.>تناول الطعام فى الساعات الأخيرة من الليل وبعدها الذهاب للنوم يؤدى إلى ارتجاع حمض المعدة إلى المرىء مرة أخرى، مما يجعل الفرد يشعر بالحرقة وعدم الارتياح فى الصباح.>تناول قطعة من " الكيك ، الشيكولاتة ، اللحوم الغنية بالتوابل، الأطعمة المقلية " تؤدى إلى ارتجاع المرىء، حاول استبدالها بالفواكه الطازجة واللحوم المسلوقة .>الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المرىء يجب عليهم التوقف عن تناول الكحوليات، فهى تتسبب فى ارتخاء العضلة السفلى للمرىء وتسمح لحمض المعدة بالخروج إلى المرىء مرة أخرى .>ارتداء الملابس الضيقة على منطقة البطن بسبب زيادة الوزن ، تؤدى للضغط على منطقة البطن بشكل مبالغ فيه مما يؤدى إلى ارتجاع حمض المعدة إلى المرىء والشعور بعدم الراحة طوال الوقت.