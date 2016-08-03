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انتهت - الانتاج الحربي يسقط اتحاد جدة بركلات الترجيح

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انتهت - الانتاج الحربي يسقط اتحاد جدة بركلات الترجيح انتهت - الانتاج الحربي يسقط اتحاد جدة بركلات الترجيح

يلعب محمود عبد المنعم "كهربا" جناح اتحاد جدة بشكل أساسي في مباراة فريقه الودية ضد الانتاج الحربي يوم الثلاثاء.

ويلعب الفريقان ضمن دورة تبوك الودية في .

المثير أن الفريقان يرتديان الألوان نفسها، الأصفر والأسود، إذ يلعب الاتحاد بطاقم مخطط، بينما يلعب الانتاج الحربي بطاقم يغلب عليه اللون الأصفر مع الأسود.

وسجل صلاح أمين هدف الانتاج الحربي في الدقيقة العاشرة.

وتعادل التونسي أحمد العكايشي للاتحاد في الدقيقة 26، الهدف هو الأول للاعب المنضم قبل أيام للفريق السعودي في أول مباراة.

سدد كهربا ثلاث كرات قوية نحو المرمى، تصدى أمير عبد الحميد للأولى، بينما مرت الكرة بجوار القائم في الفرصتين التاليتين.

وسجل عبد الرحمن الغامدي هدف الإتي الثاني، بينما سجل محمود فتح الله هدف الانتاج في الشوط الثاني.

وانتصر الانتاج الحربي وتأهل لنهائي دورة تبوك بركلات الترجيح.

بالفيديو - أمير عبد الحميد يحرم كهربا من هدف في مواجهة مصرية سعودية

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فيديو اليوم السابع

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