«سفراء الابتكار» نافذة الطلبة على مهارات القرن الـ21

التحق 160 طالباً وطالبة ضمن مبادرة «سفراء الابتكار» التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم للمرة الأولى في إطار خطتها لدعم ورعاية المبتكرين وتطوير قدراتهم وإكسابهم مهارات القرن الـ21.

وللاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الابتكار، ببرنامج عمل منوع تضمن ورش عمل تدريبية في مجال الإلكترونيات والروبوت والقيادة والريادة في الإبداع والابتكار ومهارات القرن 21، فضلاً عن إجراء تجارب علمية حية، لإثراء مخزونهم المعرفي والعلمي.

وحرصت الوزارة من خلال المبادرة على استثمار وقت الطلبة خلال الإجازة الصيفية، باعتماد جدول أعمال تضمن زيارات علمية وتدريبية في مجال الابتكار والريادة خارج الدولة، وتأتي مبادرة «سفراء الابتكار» التي شملت 4 دول، هي: بريطانيا، وسويسرا، وهولندا، وكوريا الجنوبية، داعمة لتوجهات الدولة في تعزيز مفهوم الابتكار لدى الطلاب لتطوير مهاراتهم وقدراتهم.

التفكير الابداعي

وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة بالإنابة ومدير إدارة الابتكار والريادة في وزارة التربية أن مبادرة «سفراء الابتكار» هي إحدى المبادرات النوعية الهادفة ونافذة لتعزيز مهارات الطلبة وتكثيف البرامج المعدة لتدعيم مهارات الابتكار، وتهيئة الطلبة للتفكير الإبداعي واكتساب المهارات العليا،.

وتوليد الأفكار المبتكرة، وتوظيفها في خدمة المجتمع عبر انتقاء 4 وجهات عالمية تتضمن أرقى المؤسسات البحثية والصناعية والعلمية لاحتضان الطلبة وتقديم قسط وافر لهم من العلم والمعرفة.

رحلة سويسرا

وذكرت الشامسي أن رحلة سويسرا تضمنت تدريباً للطلاب في كلية BHMS في مدينة لوسيرن، وهي عضو في مجموعة بنديكت التعليمية، مشيرة إلى أن البرنامج تضمن مجموعة من ورش العمل التدريبية في مجال الروبوت والإلكترونيات، ومجال القيادة والريادة في الإبداع والابتكار ومهارات القرن 21؛ بجانب عدد من جلسات العصف الذهني في أماكن طبيعية مختلفة.

زيارات ميدانية

وأوضحت أن جدول أعمال الطلبة تضمن كذلك زيارة ميدانية إلى عدد من الأماكن العلمية ومؤسسات بحثية رائدة في مجال الابتكار، مثل المركز العلمي السويسري للتكنوراما، حيث شارك الطلبة بالعديد من الورش التدريبية، وأجروا التجارب العلمية في مجالات مختلفة تنمي مهارات التفكير ‏العليا.

وترسخ مفهوم الابتكار لديهم، علاوة على زيارة مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف ولقائهم مع السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف الذي أثنى على مبادرة وزارة التربية، وشدد على دور طلبة «سفراء الابتكار» باعتبارهم قادة المستقبل لتحقيق رؤية الإمارات لتكون من أفضل دول العالم في عام 2021.

زيارات هولندا

ولفتت إلى أن جدول أعمال الطلبة في هولندا اشتمل على العديد من الزيارات العلمية، ومنها زيارة متحف Nemo العلمي في امستردام ومركز العلوم التابع للجامعة التكنولوجية في أمستردام.

فضلاً عن زيارة الطواحين القديمة والحديثة، للتعرف إلى أهم استخدامات الطاقة البديلة، مشيرة إلى أن جامعة «تيلبيرغ» في هولندا استضافت طلبة «سفراء الابتكار» لمدة أسبوعين تخللها ورش مختلفة عن الإبداع والابتكار، ومهارات القرن 21، والعلوم التطبيقية، والرياضات الذهنية.

رحلة كوريا

وتطرقت إلى جانب من الأنشطة التي ترجمتها رحلة كوريا الجنوبية، حيث خضع الطلبة إلى ورش مختلفة لتعزيز الابتكار والقيادة وطرق الاتصال والقدرة على التأثير، وتعزيز الإبداع، فضلاً عن العديد من الزيارات الميدانية، مثل متحف العلوم الوطني بغية التعرف إلى الصناعة الكورية في مجال الروبوتات وكيف تتفاعل مع الجسم البشري.