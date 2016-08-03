البنتاجون: الجيش الأمريكى شن غارتين ضد القاعدة فى اليمن بيوليو

شن الجيش الأمريكى، غارتين جويتين ضد عناصر من تنظيم القاعدة، فى وسط اليمن، خلال شهر يوليو، بحسب ما أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية فى الشرق الأوسط أمس الثلاثاء.

وأوضح المصدر فى بيان أن عنصرا "عملانيا" من تنظيم القاعدة فى الجزيرة العربية قتل فى الغارة الأولى التى شنت فى الثامن من يوليو.

وأضاف أن الغارة الثانية التى شنت فى 16 من الشهر نفسه، أسفرت عن مقتل ستة عناصر وإصابة عنصر من التنظيم.

وأوضحت القيادة المركزية للقوات الأمريكية أن "تواجد تنظيم القاعدة يزعزع الاستقرار فى اليمن، وهو يستغل الاضطرابات فى اليمن لتوفير مأوى يخطط من خلاله لهجمات مستقبلية ضد حلفائنا وضد الولايات المتحدة ومصالحها".

وتشن الولايات المتحدة بانتظام غارات جوية ضد تنظيم القاعدة فى اليمن الذى تعتبره الفرع الأكثر خطورة فى الشبكة المتطرفة.

ويشهد اليمن منذ مارس 2015 نزاعا بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف تقوده السعودية، ومتمردين مدعومين من ايران. وخلف النزاع أكثر من 6400 قتيلا.

واستغلت القاعدة الحرب الأهلية بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية منذ عام 2014 لتوسيع نفوذها فى الجنوب والجنوب الشرقى للبلاد.