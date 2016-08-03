10 أسباب للإحساس بالخمول وثقل الرأس

تبدو مشكلة صحية أقل شأنا، لكنها فى كل الأحوال تفرض سيطرتها فى ظل الحياة المليئة بالتوترات، إنها مشكلة الخمول وثقل الرأس التى يعانها من أغلب الناس.إعلان - Ads إعلان - Ads
1- انقطاع آلام الطمث: من العوارض التى تحدث للمرأة عندما تصل إلى سن اليأس، إذ تشعر فى مثل هذه الأوقات بمزيد من الخمول والكسل.
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وفي هذا السياق ذكر موقع "بولد سكاى" الهندى أن هناك مجموعة من الأسباب تؤدى إلى الإحساس بالخمول وثقل الرأس هى كالتالى:
1- انقطاع آلام الطمث: من العوارض التى تحدث للمرأة عندما تصل إلى سن اليأس، إذ تشعر فى مثل هذه الأوقات بمزيد من الخمول والكسل.
>2- انخفاض ضغط الدم المفاجئ: يحدث ذلك الأمر عادة فى تلك الأثناء التى تأكل فيها وجبة ضخمة ثم تقف على قدميك بشكل فورى، وفى ذلك الوقت يمكن أن تشعر بالدوار.
>3-الجفاف: وتعنى هذه العملية نقص المياه، وفى هذه الحالة يصبح الجسم غير قادر على مواصلة عملياته بذات الكفاءة وهو الأمر الذى يجعل المرء يشعر بالدوار .
>4- عدم انتظام ضربات القلب: وهو الأمر الذى يسبب عدم انتظام ضغط الدم وبالتالى يتأثر إمداد المخ بالدم المحمل بالأكسجين مما يسبب الدوار.
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