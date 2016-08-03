الأهلي: لم ندخل في مفاوضات مع ستانلي.. وإذا أردنا التعاقد مع أي لاعب سنفعلها

قال عصام سراج مدير التعاقدات بالأهلي إن ناديه لم يدخل في أي مفاوضات للتعاقد مع ستانلي مهاجم وادي دجلة السابقة والزمالك الحالي.

وانتقل ستانلي بشكل رسمي لنادي الزمالك قادما من وادي دجلة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأكد سراج في تصريحات لقناة "أون تي في": "لم ندخل في مفاوضات مع ستانلي من خلالي أو من خلال أي مسؤول في الأهلي بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأضاف "إذا أردنا التعاقد مع ستانلي أو غيره من اللاعبين سنتعاقد معه فورا".

واستكمل "اللاعب لم يكن في حسابات الجهاز الفني للأهلي والفريق لا يحتاجه في الوقت الحالي".

وأتم سراج حديثه "من الممكن أن نرى مهاجم إفريقي في الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير".