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رئيس الزمالك يعد طلبة بحفل تكريم.. ' لا تحزن '

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رئيس الزمالك يعد طلبة بحفل تكريم.. ' لا تحزن ' رئيس الزمالك يعد طلبة بحفل تكريم.. ' لا تحزن '

يجهز مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حفل تكريم لحمادة طلبة مدافع الفريق بعد انتقاله لصفوف المصري.

وقال مرتضى: "علمت أن طلبة غاضبا لرحيله عن الزمالك بهذا السيناريو، ولكن حسام حسن صمم على ضمه للمصري مقابل ترك محمد مجدي".

وأضاف عبر قناة صدى البلد: "حاولت إقناع حسام حسن كثيرا، ولكن اضطررت للموافقة على انتقال طلبة، لأنني سأضم لاعبا مهما من المصري".

وكان حمادة طلبة قد أعرب عن حزنه بسبب عدم معرفته خبر انتقاله إلا عن طريق وسائل الإعلام. (التفاصيل)

وأوضح: "من أسباب الموافقة على انتقال طلبة للمصري، أنه أحد أبناء بورسعيد".

وواصل: "حمادة طلبة من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم في الزمالك، فهو ملتزم وخلوق ومكافح".

واختتم: "لذا سأقوم بتكريمه في حفل يليق به، تقديرا لعطائه مع الزمالك".

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