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الأهلي يوضح مستقبل صالح جمعة وأنطوي

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الأهلي يوضح مستقبل صالح جمعة وأنطوي الأهلي يوضح مستقبل صالح جمعة وأنطوي

أكد عصام سراج مدير التعاقدات بالأهلي أن ثنائي الفريق صالح جمعة وجون أنطوي مستمر مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال سراج لقناة "أون تي في": "صالح جمعة لاعب مميز ومستمر مع الأهلي ومقيد في قائمة الموسم المقبل، ولم نتلق أي عروض للتعاقد معه سواء على سبيل الإعارة أو بيع نهائي".

واستكمل "كذلك جون أنطوي مستمر معنا ومقيد في قائمة الفريق بناء على رغبة المدير الفني".

وانتشرت أخبار في الأيام السابقة تشير إلى رغبة نادي وادي دجلة في الحصول على خدمات جون أنطوي على سبيل الإعارة.

كذك انتشرت أخبارا عن رغبة صالح جمعة في الرحيل لأحد الأندية الأوروبية.

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