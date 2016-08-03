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الزمالك يبرر التراجع عن ترك مايوكا

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الزمالك يبرر التراجع عن ترك مايوكا الزمالك يبرر التراجع عن ترك مايوكا

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الأسباب التي دفعته لعدم الاستغناء عن الزامبي إيمانويل مايوكا.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه تواصل مع وكيل أعمال مايوكا، أملا في إنهاء التعاقد بشكل ودي، يرضي الطرفين.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية أن وكيل مايوكا اشترط الحصول على 500 ألف دولار مقابل فسخ التعاقد.

وتابع: "هذا المبلغ يقترب كثيرا مما يتقاضاه مايوكا باقي مدة عقده، لذا قررت استمراره مع الفريق".

وأكد رئيس الزمالك أنه قرر قيد محمد كوفي في قائمة الفريق، بعدما تواصل معه رئيس ناد سعودي يطلب ضمه سواء بالشراء أو الإعارة.

ودافع مرتضى منصور عن كثرة صفقات الزمالك، قائلا: "عندما كان الأهلي يضم 20 لاعبا، كان أمرا جيدا، وخاطئا عندما يقوم الزمالك بنفس الخطوة".

ولفت مرتضى منصور في ختام تصريحاته إلى أن هناك نية للتعاقد مع حارس مرمى بعد رحيل محمد أبو جبل.

وضم الزمالك هذا الصيف 14 لاعبا، هم صلاح ريكو من اتحاد الشرطة ومحمود حمدي "الونش" من طلائع الجيش ثلاثي المقاصة حسني فتحي ومحمود دونجا ومحمد مسعد، وثنائي إنبي محمد ناصف وأسامة إبراهيم، وشوقي السعيد مدافع الإسماعيلي، وعلي فتحي من المقاولون، وستانلي مهاجم دجلة، وأحمد جعفر من بتروجيت، ومحمد مجدي من المصري.

كما استعاد الثنائي إسلام جمال وإبراهيم صلاح بعد اعارتهما للاسماعيلي وسموحة.

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