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"المصرية لجراحات القدم" تطلق عقارًا جديدًا لعلاج الآلام والالتهابات

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"المصرية لجراحات القدم" تطلق عقارًا جديدًا لعلاج الآلام والالتهابات "المصرية لجراحات القدم" تطلق عقارًا جديدًا لعلاج الآلام والالتهابات
تعقد الجمعية المصرية لجراحات القدم والكاحل، بالتعاون مع إحدى شركات الرعاية الصحية العالمية، مؤتمر صحفى يوم الجمعة المقبل، لإطلاق عقار جديد يعد نقلة نوعية على مستوى العالم بين مضادات الالتهاب اللاستيرويدية المستخدمة فى علاج الآلام والالتهابات المصاحبة للعديد من الأمراض.

يشارك فى المؤتمر نخبة من الخبراء الذين سيلقون الضوء على كيفية التعامل مع الألم، وسيعرضون أحدث التوصيات الخاصة بتخفيف الألم وتحسين حياة ملايين من المرضى المصريين، من بينهم وزير الصحة الأسبق أستاذ طب العظام بجامعة طنطا أ.د. عادل عدوى.

كما يشارك أستاذ طب الروماتيزم بجامعة الأزهر أ.د. حسن بسيونى، وأستاذ طب الروماتيزم بجامعة القاهرة أ.د. خالد الحديدى، وأستاذ جراحة العظام بجامعة قناة السويس أ.د. محمد زادة، وأستاذ جراحة العظام بجامعة أسيوط أ.د. جلال ذكى، وأستاذ جراحة العظام بجامعة طنطا أ.د. جمال حسنى، وأستاذ جراحة العظام بجامعة المنصورة أ.د. هانى موافى، والعضو المنتدب لشركة إم إس دى د. رامى كوسا، ومدير العلاقات العامة والسياسات بشركة الرعاية الصحية د. نهى سالم.


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