يسري فودة: نحتاج إلى مزيد من المعلومات حول أحداث "الحرس الجمهوري"

كتب : محمد عاشور منذ 8 دقائق

قال الإعلامي يسري فودة، إنه بارتفاع مستوى بركة الدم في أحداث دار الحرس الجمهوري إلى 51 شهيدا من الإخوان ومؤيديهم وضابطين ومجندين من الجيش والشرطة، إذ يحاسبون يوم العرض كل على نيته، وما قدمته يداه، نحسبهم جميعم شهداء والله حسيبهم.

وأضاف فودة، خلال مقدمة برنامجه "آخر كلام"، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 500 في مواجهة دموية، ولا يزال أصحاب الضمائر في حاجة إلى مزيد من المعلومات بشأنها مثلما يحتاج أي محقق عادل في وضعها في سياق أشمل قادنا جميعا إلى هذه الصدمة.

وتابع: "الطيبون هم من يجدوا أنفسهم في لحظات كهذه مسحوقين بين اختيار ما هو كارثي من ناحية، أو ما قد يكون أكثر كارثية من ناحية أخرى، ولا شيء في المنتصف".