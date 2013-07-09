أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

يسري فودة: نحتاج إلى مزيد من المعلومات حول أحداث "الحرس الجمهوري"

Google+ Print
يسري فودة: نحتاج إلى مزيد من المعلومات حول أحداث "الحرس الجمهوري" يسري فودة: نحتاج إلى مزيد من المعلومات حول أحداث "الحرس الجمهوري"

كتب : محمد عاشور منذ 8 دقائق

قال الإعلامي يسري فودة، إنه بارتفاع مستوى بركة الدم في أحداث دار الحرس الجمهوري إلى 51 شهيدا من الإخوان ومؤيديهم وضابطين ومجندين من الجيش والشرطة، إذ يحاسبون يوم العرض كل على نيته، وما قدمته يداه، نحسبهم جميعم شهداء والله حسيبهم.

وأضاف فودة، خلال مقدمة برنامجه "آخر كلام"، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 500 في مواجهة دموية، ولا يزال أصحاب الضمائر في حاجة إلى مزيد من المعلومات بشأنها مثلما يحتاج أي محقق عادل في وضعها في سياق أشمل قادنا جميعا إلى هذه الصدمة.

وتابع: "الطيبون هم من يجدوا أنفسهم في لحظات كهذه مسحوقين بين اختيار ما هو كارثي من ناحية، أو ما قد يكون أكثر كارثية من ناحية أخرى، ولا شيء في المنتصف".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية