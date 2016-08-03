أخبار عاجلة

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل -
الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها -
الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
الأخبار - مجلس النواب يؤجل إجتماعه بوزيري العدل والداخلية للاسبوع المقبل -
الأخبار - مجلس الوزراء يبدأ إجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
الأخبار - بدء سريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الحجار التي استشهدت أمس في حادث التفجير بالكنيسة المرقسية -
بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات" -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في دير مارمينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

السنغال تعفي مواطني الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة

Google+ Print
السنغال تعفي مواطني الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة السنغال تعفي مواطني الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن مواطني الدولة حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية أصبح بإمكانهم السفر إلى جمهورية السنغال دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء لمدة ثلاثة شهور (90 يوماً).

وقال أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تلقت مذكرة تتضمن قرار حكومة جمهورية السنغال إعفاء مواطني دولة الإمارات من متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة إلى الأراضي السنغالية، وأن القرار قد دخل حيز التنفيذ أمس الأول.

وأشار الظاهري إلى أن قرار جمهورية السنغال يؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال وبما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة مستقبلا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية