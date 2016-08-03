السنغال تعفي مواطني الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن مواطني الدولة حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية أصبح بإمكانهم السفر إلى جمهورية السنغال دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء لمدة ثلاثة شهور (90 يوماً).

وقال أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تلقت مذكرة تتضمن قرار حكومة جمهورية السنغال إعفاء مواطني دولة الإمارات من متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة إلى الأراضي السنغالية، وأن القرار قد دخل حيز التنفيذ أمس الأول.

وأشار الظاهري إلى أن قرار جمهورية السنغال يؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال وبما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة مستقبلا.