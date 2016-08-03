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مرتضى منصور: انسحبنا من صفقة ميدو جابر بعد وصولها 15 مليون جنيه

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مرتضى منصور: انسحبنا من صفقة ميدو جابر بعد وصولها 15 مليون جنيه مرتضى منصور: انسحبنا من صفقة ميدو جابر بعد وصولها 15 مليون جنيه

برر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الانسحاب من منافسة الأهلي على الفوز بصفقة ميدو جابر لاعب المقاصة.

وصرح عبر قناة صدى البلد: "أريد توضيح أن الزمالك حصل على توقيع اللاعب أولا في حضور وكيله وأحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك، وكان الاتفاق على ضمه مقابل 4 مليون جنيه".

وأضاف: "ولكن بعد دخول الأهلي، قفز سعر اللاعب إلى 6 ثم 8 ثم 11 مليون جنيه، إضافة إلى استعارة أحمد الشيخ ولاعب صاعد".

وكان وليد هويدي مدير الكرة قد أكد لـFilGoal.com بيع اللاعب للأهلي مقابل تسعة ملايين جنيه بالإضافة لثلاثة لاعبين. (التفاصيل)

واستطرد "كان هناك اتفاق بيني وبين رئيس المقاصة على ضم اللاعب، حتى لو وصله عرض من الأهلي بقيمة مليار جنيه".

وأشا: "ولكن بعد وصول ثمن ميدو جابر إلى 15 مليون جنيه، كان من غير المنطقي الاستمرار فى المفاوضات، ومبروك على الأهلي فوزه بالصفقة".

وأتم "لم يعد الزمالك بحاجة لميدو جابر، لدينا في نفس مركزه محمد إبراهيم وصلاح ريكو ودونجا ومصطفى فتحي".

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