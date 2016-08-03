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محافظ بورسعيد يدعم وحدة الغسيبل الكلوي بمستشفي المبرة بـ10 أجهزة حديثة

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جانب من تفقد المحافظ لمستشفى المبره

جانب من تفقد المحافظ لمستشفى المبره

كتب / جمال نوفل

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، دعم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي المبرة بـ 10 أجهزة للغسيل الكلوي، وذلك لخدمة المرضي والارتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة للمترددين علي وحدة الغسيل الكلوي، كما قرر المحافظ توفير 4 مرواح يتم وضعها في مكان انتظار المصاحبين للمرضي.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ بورسعيد علي مسستشفي المبرة، رافقة خلالها المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، حيث تفقد عدد من الأقسام بالمستشفي شملت قسم الطواري والاستقبال ووحدة الغسيل الكلوي، كما التقي المحافظ بعدد من المرضي واستفسر عن مستوي الخدمة الطبية لهم، حيث وجة بتوفير كافة أوجة الرعاية الطبية والعلاجية للمرضي ومعاملتهم بصورة حسنة.

وأعلن المحافظ، بأنة سوف يتم دعم وحدة الغسيل بـ10 أجهزة بأفضل المواصفات الفنية والطبية، وذلك في إطار الاهتمام بمنظومة الصحة والمرضي، مشيرًا بأن صحة المواطنيين وتوفير أفضل وأنسب الطرق العلاجية، والتى تعتبر من أهم أولويتنا، كما أشاد الغضبان، بمستوي المستشفي والخدمات التي تقدم للمرضي، وذلك بعد الاستماع إلي عد من المرضي، والمترددين علي المستشفي، وشدد المحافظ علي تواجد أطقم الاطباء و التمريض علي مدار اليوم لخدمة المرضي.

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