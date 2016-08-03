نعى عدد من الفنانين، وفاة العالم الكبير أحمد زويل، مساء اليوم الثلاثاء، بالولايات المتحدة الأمريكية، إثر صراع كبير مع المرض عن عمر ناهز الـ70 عامًا.

وقال الفنان محمد هنيدى، عبر صفحته على الـ«فيس بوك»، :”البقاء لله وفاة فخر العرب أحمد زويل”.

ونشر الفنان تامر حسني، عبر صفحته على «الفيس بوك»، نعيًا للعالم الكبير أحمد زويل قائلاً:” البقاء لله ربنا يرحمك و يحسن اليك إنا لله وإنا إليه راجعون”.

فيما قال الفنان محمد صبحي عبر موقع التواصل الاجتماعي، :”وداعًا عالم مصر أحمد زويل”.

من ناحيته، قال اللواء صلاح عزازي، مدير مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لـ«ONA» ، إنَّه تم البدء في إجراءات نقل جثمان العالم المصري أحمد زويل، من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر تمهيدًا لدفنه في مسقط رأسه في كفر الشيخ.

وتوفي العالم الكبير الحاصل على جائزة نوبل للكيمياء مساء اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ70 عامًا.

نجوم الفن يودعون العالم الكبير أحمد زويل

نعى عدد من الفنانين، وفاة العالم الكبير أحمد زويل، مساء اليوم الثلاثاء، بالولايات المتحدة الأمريكية، إثر صراع كبير مع المرض عن عمر يناهز الـ70 عامًا.

وقال الفنان محمد هنيدى، عبر صفحته على الـ«فيس بوك»، :”البقاء لله وفاة فخر العرب أحمد زويل”.

ونشر الفنان تامر حسني، عبر صفحته على «الفيس بوك»، نعيًا للعالم الكبير أحمد زويل قائلاً:”البقاء للهربنا يرحمك و يحسن اليك إنا لله وإنا إليه راجعون”.

فيما قال الفنان محمد صبحي عبر موقع التواصل الاجتماعي، :”وداعًا عالم مصر أحمد زويل”.

من ناحيته، قال اللواء صلاح عزازي، مدير مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لـ«ONA» ، إنَّه تم البدء في إجراءات نقل جثمان العالم المصري أحمد زويل، من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر تمهيدًا لدفنه في مسقط رأسه في كفر الشيخ.

وتوفي العالم الكبير الحاصل على جائزة نوبل للكيمياء مساء اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ70 عامًا.