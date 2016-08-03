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مدير المسجد الأقصى : أعضاء متطرفون بالكنيست يوفرون الحماية لمقتحمي الأقصى

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مدير المسجد الأقصى : أعضاء متطرفون بالكنيست يوفرون الحماية لمقتحمي الأقصى مدير المسجد الأقصى : أعضاء متطرفون بالكنيست يوفرون الحماية لمقتحمي الأقصى

الشيخ عمر الكسواني_مدير المسجد الأقصى

قال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى المبارك، إن الله كرس أهمية القدس الشريف فى سورة الإسراء، لافتًا إلى أن سماء بيت المقدس استقبلت النبي محمد (ص)، لافتًا أن المسجد الأقصى يتعرض للمارسات صهوينية لتهويده.

وأضاف الكسواني، خلال حواره لبرنامج “القدس”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي تامر عبيدات، أن هجمة قوات الإحتلال على المسجد الأقصى، وصلت للتجرؤ لدخول إلى ساحات المسجد الأقصى، من قبل المتمردين لتأدية صلوات تلمودية يهودية بداخله.

وأكد الكسواني، أن أعضاء الكنيست والوزراء الاسرائليين المتطرفين يوفرون الحماية للمتطرفين، بالإضافة إلى محاولات إضفاء مشروعية لتلك الانتهاكات، مشددًا على أن احاديث الرسول الكريم حثت المسلمين على زيارة الأقصى والصلاة فيه.

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