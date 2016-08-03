المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية تناقش مشاكل الصحة بجنوب سيناء

عقدت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية بجنوب سيناء لقاء خاصا مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لبحث مشاكل أهالى الوديان صحيا، وعدم وجود أطباء فى بعض الوحدات الصحية.

وزار اليوم الثلاثاء وفد المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية بجنوب سيناء برئاسة فاطمة طلعت صالح المدير التنفيذى للمنظمة بالمحافظة، وعصام عيد المستشار الإعلامى للمنظمة، وشباب المنظمة، والدكتور محمد ضاحى وكيل وزارة الصحة بمكتبة بطور سيناء، لتقديم التهنئة والشكر له على إنجازاته العديدة.

وتناول اللقاء بعض السلبيات فى الوحدات الصحية، خصوصا الوحدات الصحية بالوديان وعدم وجود أطباء خصوصا أيام الخميس والجمعة والسبت، وعدم وجود أدوية بالصيدليات والموعد المحدد لافتتاح مستشفى أبورديس.

وناقش وفد المنظمة كيفية التعاقد مع أطباء استشاريين وأخصائيين على نفقة المواطنين، بدلا من تحمل مشقة السفر بالمريض إلى القاهرة أو السويس.

وأوضح الدكتور محمد ضاحى، وكيل وزارة الصحة بمكتبة بطور سيناء، أن تعاقد المديرية مع أطباء استشاريين وأخصائيين يحتاج إلى توفير 4 ملايين جنيه سنويا، وهذا المبلغ غير متوفر لدى مديرية الصحة، وناشد ضاحى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتوفير مبلغ 4 ملايين جنيه سنويا من أجل التعاقد مع الأطباء، وطالب أعضاء المنظمة بضرورة الموافقة على تواجد الأطباء على نفقة المواطنين، على أن تكون قيمة الكشف للاستشارى 100 جنيه وللأخصائى 50 جنيها.

وطالب وفد المنظمة بتنظيم حملات للتبرع بالدم على مستوى المحافظة، والمشاركة فى حملات توعية لأهمية التبرع بالدم، ووافق ضاحى على ذلك.

وأكد ضاحى أن الصحة بجنوب سيناء ستشهد طفرة كبيرة فى الأيام المقبلة، بإنشاء وحدة الفيروسات الكبدية بطور سيناء، وسيتم الانتهاء من العمل بمستشفى أبورديس خلال شهرين، وسيتم افتتاحها رسميا نهاية ها العام.

وقال ضاحى إن هناك وحدات صحية بجنوب سيناء سيتم تطويرها بالكامل، وإن هناك وحدات أخرى سيتم استكمال تطويرها وتطوير المعهد الفنى الصحى.

وردا على سؤال من أحد أعضاء المنظمة عن أسباب عدم تشغيل الوحدة الصحية بوادى غرندل الجديدة، قال ضاحى: "إن هذا المبنى تم بناؤه بمعرفة مجلس المدينة، وإنه غير مطابق للمواصفات الطبية، ولا يمكن تشغيله إلا ببناء سكن للأطباء خارج المبنى، وهذا خطأ مجلس المدينة لعدم تعاونه قبل البناء مع مديرية الصحة".

وعن عدم وجود أطباء بالوحدات الصحية أيام الخميس والجمعة والسبت قال ضاحى: "الأطباء متواجدة بالاستراحات وتعمل باستمرار ومتواجدة، ومن يثبت عكس ذلك ستتم مجازاته فورا، وفى نهاية الزيارة

وأكد ضاحى أن مكتبه مفتوح للجميع، وسيكون هناك تعاون تام مع أعضاء المنظمة بجنوب سيناء، وأنه سعيد بهذا اللقاء، وسيتم تلافى أى سلبيات فى وقتها، ورحب بتعاون وفد المنظمة فى توعية الأهالى بضرورة التبرع بالدم، وبالتعاون مع مديرية الصحة.



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أعضاء لمنظمة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية



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أعضاء المنظمة الدولية لحقوق الإنسان بمديرية الصحة

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