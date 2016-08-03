دراسة: البدانة تقلل الاستجابة المناعية لتطعيم الأنفلونزا

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، إذ أفادت أن أمصال الأنفلونزا قد لا تحمى البدناء من العدوى بسبب وزنهم الزائد.

وشملت الدراسة مجموعة من القوارض، ووجد الباحثون أن لقاحات الأنفلونزا حققت حماية للفئران الخالية من الدهون ضد الفيروسات، ولكنها لم تعمل كذلك على القوارض التى تعانى من السمنة المفرطة.

ووجد الباحثون أن الحيوانات التى تعانى من زيادة الوزن كانت أكثر عرضة للفيروس بعمق أكثر فى الرئتين، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة لإصلاح أضراره.

وأشار الباحثون إلى أن البدناء أكثر عرضة لدخول المستشفى أو الموت من عدوى الأنفلونزا واللقاحات هى خط الدفاع الأول فى مكافحة حدوث الأوبئة.

وتقدر منظمة الصحة العالمية على مستوى العالم، أن 10% من البالغين فى جميع أنحاء العالم و 42 مليون طفل تحت سن 5 سنوات يعانون من السمنة المفرطة الآن.

وأضاف الباحثون أن هذه الأرقام من المتوقع أن تنمو، فى حين أن العلماء يخشون حدوث أوبئة فى المستقبل ناجمة عن أنفلونزا الطيور أو السلالات الأخرى.

ونشرت الدراسة فى المجلة العلمية “mBio”، وجاءت نتائجها مؤخرا عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الثانى من شهر أغسطس الجارى.

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