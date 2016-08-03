مراسلون بلا حدود تطالب بالإفراج عن صحافى عمانى

دانت منظمة مراسلون بلا حدود الثلاثاء اعتقال السلطات العمانية لمحرر صحافى بسبب مقال اتهم فيه مسؤولين بالضغط على القضاء فى قضية ارث.

واعتقل ابراهيم المعمرى محرر صحيفة الزمن فى 28 يوليو بعد يومين من نشر المقال الذى يزعم فيه أن مسؤولين حكوميين حاولوا الضغط على السلطات القضائية لتغيير حكم صدر فى 2015 لمصلحة شخصيات نافذة.

وصرحت الكسندرا الخازن مديرة فرع المنظمة فى الشرق الاوسط فى بيان "ندين اعتقال ابراهيم المعمرى واستمرار احتجازه".

وأضافت "ندعو إلى فتح تحقيق مستقل ومحايد والى الإفراج الفورى عن المعمرى".

ونقلت المنظمة عن متحدث باسم مكتب النائب العام قوله أن المقال اعتبر"جريمة عامة" اساءت إلى نزاهة القضاء والمسؤولين الحكوميين.

وقال أن المعمرى اعتقل بعد عدة شكاوى. كما يتهم ب"تقويض هيبة الدولة".

وتصنف المنظمة عمان فى المرتبة 125 من بين 180 دولة فى مؤشر حرية الصحافة فى العالم.

>