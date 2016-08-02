مجلس الوزراء: ندرس كيفية تكريم «زويل» بشكل يليق

نعى مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، العالم المصري الراحل الدكتور أحمد زويل، الذي وافته المنية منذ قليل عن عمر 70 عامًا، ببالغ الأسى والحزن.

وقال السفير حسام قاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن «زويل» كان خير سفير لمصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس الآن كيفية تكريمه بشكل يليق باسمه.

كان التليفزيون المصري أعلن منذ قليل، خبر وفاة العالم المصري أحمد زويل، الحاصل على جائزة نوبيل، في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 70 عامًا.