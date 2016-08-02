بالصور.. استقبال وفود المحافظات للمعسكر الكشفي للطلائع بكفر الشيخ

استقبلت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية التعليم بكفر الشيخ ، يرافقها صلاح عثمان وكيل المديرية ، ووفاء عبدالله المدير التنفيذي بالمديرية ، وأحمد فوده المدير العام بالمديرية وفود المحافظات من طلائع التربية والتعليم والمشرفين عليهم للمشاركة في معسكر تحت" شعار مستقبلنا في شبابنا ".

وتفقدت وكيل الوزارة ،مدرسة اللغات، ومكان مبيت الطلاب ومشرفيهم، كما تفقدت المعسكر بشاطئ الفنار بمصيف بلطيم ، واستقبلت الطلائع وتم تسكينهم ، وتابعت بروفات حفل الإفتتاح ، وطابور العرض الكشفي ، ورفع العلم ، ورحبت بالطلاب واستمع الطلاب لقادة الفرق، وقائد المعسكر محمد غلوش أثناء عرضه لبرنامج المعسكر الذي تضمن عدد من الأنشطة المتعددة ،وورش العمل للثقافة الجوية، والثقافة البحرية .

وقال محمد غلوش قائد المعسكر، خلال تصريح صحفي له: وصل حتى الآن 8 محافظات وفي الطريق عدد آخر سيتم استقبالهم، وتم استقبال الوفود منذ الصباح حتى الساعة الثانية ظهر اليوم الثلاثاء ، وتم تسكين الوفود طبقاً للخطة الموضوعه ،و تناولت الوفود وجبة الغذاء ، ونزلت أرض الملعب لتبادل الخبرات والتعارف فيما بينهم ،تحت شعار اللقاء " مستقبلنا في شبابنا ".

وأضافت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية التعليم بكفر الشيخ ، إن مدرسة اللغات ببلطيم ستشهد حفل افتتاح معسكر الطلائع صباح الغد الأربعاء ، بحضور اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، والعميد محمد السيد المستشار العسكري ، ولجنة من وزارة التربية التعليم ، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ، وسيشمل الإفتتاح طابور العرض وعدد من العروض الرياضية للبنين والبنات، ومقاطع موسيقية، وأغاني وطنية للموهبين ثم التنورة ويتخلل الحفل كلمات الترحيب لكل الحاضرين، وفي نهاية الحفل تبدأ الوفود للتحرك للمستهدف من خلال المعسكرات بمزاولة الانشطة التخصصية، وزيارة معالم كفر الشيخ.

>وقالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ ، إن إقامة المعسكر استلهاماً من تصريحات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، وتمشياً مع توجهات القيادة السياسية والبرنامج الرئاسي بأن عام 2016 هو عام الشباب واستشعاراً منا بالمسئولية لأهمية المرحلة العمرية لما قبل التعليم الجامعي فهي مرحلة البناء والتكوين والاكتشاف المبكر للعمل القيادي آخذين في الاعتبار خطورة ما يحاك لأبنائنا الشباب من مؤامرات داخلية وخارجية وغزو فكري وحرب معلوماتية تستهدف شباب الوطن لتدميره مما يعوق نهضة الوطن.



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وكيل زارة التربية والتعليم تتابع برنامج المعسكر



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اثناء العروض الكشفية



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جانب من طلائع احدى المحافظات المشاركة في المعسكر



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عدد من الطلاب المشاركين



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الدكتورة منى مصطفى تمطأن على تشكين الوفود



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جانب من قادة الفد



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فناء المدرسة تزيننه الأعلام



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جانب من فناء مدرسة اللغات ببلطيم



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وكيل الوزارة ووكيسل المديسرية بالمدرسة



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وكيل الوزارة تتابع المعسكر



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وكيل الوزارة تتابع غرفة العمليات وماسيتم تطبيقه من برنامج صباح الغد



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وكيل الوزارة تتاابع المعسكر من خلال غرفة العمليات



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شعار المعسكر وبعض مميزات محافظة كفر الشيخ



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مدرسة اللغات تتزين بإستقبال الوفود



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جانب من تفقد وكيل الوزارة المعسكر



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اثناء طابور العرض



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جانب من طابور العرض



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جانب من العرض

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