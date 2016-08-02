تقرير في الجول - هل يطمح كلوب للامركزية في هجوم ليفربول؟

أعلن نادي ليفربول عن تدعيمه لصفوفه بلاعب الوسط الهجومي جيورجينيو فينالدوم قادما من نيوكاسل في صفقة كلفت خزائن الحُمر 23 مليون جنية إسترليني.

لاعب الوسط الهداف سينضم لكتيبة ما خلف المهاجمين في ليفربول والتي تضم العديد من الأسماء المميزة روبيرتو فيرمينيو وفيليبي كوتينيو وىدم لالانا وساديو ماني وجيمس ميلنر.

ويبدو أن المدير الفني لليفربول يورجن كلوب يسعى إلى الاعتماد على طريقة هجومية جديدة لا تعتمد على قلب هجوم ثابت خاصة أن دانييل ستوريدج ليس محببا إلى قلب المدرب، وداني إينجز مازال عائدا من إصابة طويلة وديفوك أوريجي لازال صغيرا بينما بالوتيللي وبينتكي خارج حسابات المدرب.

كلوب وبعد تعاقده مع الثنائي ساديو ماني ووينالدوم هذا الصيف يبدو في طريقه إلى الإعتماد على رباعي هجومي لا مركزي يتحرك ويغير من مراكزه طوال أحداث المباراة.

روبيرتو فيرمينيو لعب الموسم الماضي في العديد من المباريات كمهاجم وهمي ونجح في تشكيل ثنائي جيد إلى حد ما مع المتألق كوتينيو الذي لعب كجناح أيسر بعض المباريات وكصانع ألعاب في أخرى.

ساديو ماني يستطيع اللعب كجناح أيسر أو كجناح أيمن بجانب مشاركات سابقة كمهاجم وهمي وهو نفس المراكز التي لعب بها فينالدوم وآدم لالانا أيضا.

ليفربول يمتلك خمسة لاعبين يستطيعون جميعا اللعب في كل المراكز الهجومية بكل أريحية وشاركوا فيها جميعا سابقا ونجحوا، الثنائي فينالدوم وماني سيضيفون لمعدل التهديفي لليفربول الموسم المقبل الكثير.

الأقرب سيكون فيرمينيو كمهاجم وهمي ومن خلفه كوتينيو الذي سيميل ناحية اليسار على ساديو ماني وفي اليمين سيكون هناك فينالدوم والرباعي يتحرك ليتبادل المراكز طوال أحداث المباراة.

طريقة أخرى ستكون هجومية أكثر قد يستخدمها كلوب وهي 4-1-4-1 على أن يكون الجانب الأيمن لآدم لالانا ويميل عليه ليسانده فينالدوم.

بينما منتصف الملعب الايسر لكوتينيو وماني ولكن هذه الطريقة تحتاج إلى لاعب ارتكاز دفاعي كلاسيكي لا يشغل باله بأي زيادة هجومية وهو ما لا يمتلكه ليفربول الآن.

المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج أيضا قد يكون له نصيب في هذه الطريقة إن نجح في إقناع كلوب بمستواه وإقناعه بالتخلي عن روبيرتو فيرمينيو من تشكيلته الأساسية ليشارك بدلا منه في الخط الامامي.

ستوريدج لديه أيضا ميزة إماكنية إشراكه في أكثر من مركز هجومي فصاحب الـ26 عاما لعب في فترة من مسيرته الكروية كجناح هجومي سواء أيمن أو أيسر وهي نفس إمكانيات أوريجي.

أما إذا احتاج ليفربول إلى مهاجم كلاسيكي داخل منطقة الجزاء فكريستان بينتكي حال استمراره في صفوف الفريق سيكون الحل المناسب لفك تعقيدات بعض الدفاعات التي سيواجهها ليفربول هذا الموسم في إنجلترا.

الحلول الهجومية ليورجن كلوب الموسم المقبل كثيرة ومتعددة ومتنوعة ولكن يظل الجانب الدفاعي حتى الآن غير مدعوم من قبل المدرب أو الإدارة مما قد يجعل الفريق يندم كثيرا في حال دخل الموسم المقبل بدون إضافة لاعبين أصحاب نزعات دفاعية إلى تشكيلته.