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إحباط تسلل 39 من 9 محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 39 من 9 محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 39 من 9 محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم
تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 39 من 9 محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، اليوم الثلاثاء، إخطاراً بضبط 39 متهما وهم 6 من المنيا و7 من سوهاج و8 من البحيرة و7 من الغربية و3 من اسيوط و3 من كفر الشيخ و3 من الفيوم و1 من قنا و1 من الإسكندرية وذلك أثناء محاولة تسللهم من البلاد بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.


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