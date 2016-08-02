عبد المنعم العامري يطلق أغنيته المغاربية الأولى

تحت عنوان «بنت بلادي»، طرح الفنان الإماراتي عبد المنعم العامري أولى أغنياته من اللون الغنائي المغاربي، متعاوناً بها مع الموسيقار نوبلي فاضل وشعر مشرف العتابي وتوزيع موسيقي للمايسترو حاتم منصور، راسماً من هذا اللون الغنائي المغاربي أسلوباً غنائياً جديداً في مشواره الغنائي. وأوضح العامري أنه قدم الأغنية المغاربية من حبه لهذا اللون، الذي يمتاز بإيقاعاته المختلفة عن غيرها في الألوان الموسيقية العربية، وحاول جاهداً أن يتقن اللهجة؛ لكي تصل إلى الجمهور بالشكل الطبيعي الواضح، مؤكداً أن الأغنية المغاربية باتت منتشرة بين الجمهور العربي بشكل كبير ومتميز، وخاصة في الخليج، ولم تعد فقط على نطاق دول المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب. هذا وقام عبد المنعم العامري بطرح الأغنية عبر الإذاعات الخليجية والعربية، ومن خلال صفحته وقناته الخاصة في موقع «اليوتيوب» التي تحمل اسم YouTube/AbdulMenaemAlAmeri والمتضمنة مجموعة أغنياته المتنوعة بين الأغنيات الخليجية والعربية.

هذا ويستعد عبد المنعم العامري لتصوير أغنية جديدة من اللون الكلاسيكي الموسيقي، سيعود بها إلى إصدار الفيديو كليب، والتي تحمل كلمات جميلة وألحاناً وتوزيعاً موسيقياً فيه الكثير من الشجن، والتي انتهى من تسجيلها صوتياً؛ ليسجل عمله الجديد بعد آخر أغنياته المصورة «البنز»، التي طرحها من اللون الموسيقي السعودي.