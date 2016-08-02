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رولا شامية ونادين جابر تطيران إلى قبرص، فكيف هنأتا ورد الخال؟

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الثلاثاء 02-08-2016 21:32

قصدت الممثلة رولا شامية والكاتبة نادين جابر قبرص لمشاركة الممثلة ورد الخال فرحتها، حيث تمضي شهر العسل هناك، بعد أن أعلنت زواجها من باسم رزق قبل يومين.
رولا شامية نشرت صورة على "انستقرام" مع ورد وزوجها ونادين وبعض الأصدقاء، وعلقت تحتها: "هالفرحة فرحتنا و الفرحة جمعتنا".
أمّا الكاتبة نادين جابر فنشرت صورة لها مع ورد، وعلّقت: "إن شاء الله كل الايام بحياتك بتكون بيضا وما يمرق عليكي ولا نهار أسود بس إذا مرق نهار اسود واكيد رح يمرق ما تخافي لاننا بحاجة أمرار نقطع بالأسود لنقدر أكثر الأبيض".

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سيدتي