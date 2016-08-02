Helene Segara في حفلة مميزة ضمن أعياد بيروت

أحيت النجمة العالمية Helene Segara حفلاً مميزاً ضمن سلسلة مهرجانات أعياد بيروت السنوية.

وتألّقت النجمة على المسرح حيث قدمت العديد من أغانيها المميزة فتنوّع مضمونها بين القديم والجديد فغنّت L'amour Est Un Soleil ، Je Te Pardonne، Salut، Genre Humain ، Salut Les Amoureux ، Tout Commence Aujourd'hui أما Elle Tu L'aimes.

وحيّت Helene الشعب اللبناني الذي التقته مرات عديدة من قبل وفي عدّة حفلات ومهرجانات، مؤكدة انّ لبيروت خصوصيتها وتميّزها، ولشعبها ذوقه الفني الرفيع.

وقد شاركت في الحفل نجمة برنامج The Voice بنسخته الفرنسية Diese والتي أدّت بعض الأغنيات المعروفة وأبرزها أغنية Hello للنجمة العالمية Adele.

وافتتحت الحفل الفنانة اللبنانية Daria فقدّمت أغنيتها المعروفة Comme Une Fleur.

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