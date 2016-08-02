سكاى نيوز: إسرائيل تفرج عن أقدم أسير مصرى فى سجونها

أفرجت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، على أقدم أسير مصرى فى سجونها بعد انتهاء محكوميته البالغة 13 عاما، وفق ما ذكرت مصادر أمنية مصرية لـ"سكاى نيوز عربية".

وأشارت المصادر إلى أن الجانب المصرى تسلم محمد حسن السيد ( 39 عاما) عبر معبر طابا، مشيرة إلى أنه موجود فى جنوب سيناء لحين نقله إلى القاهرة.

وكان نادى الأسير الفلسطينى ذكر فى وقت سابق أن إسرائيل أفرجت عن السيد بعد تسويف إسرائيل استمر شهرين، إذ أبقت السلطات على اعتقاله رغم انتهاء محكوميته فى يونيو الماضى.

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