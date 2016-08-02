أخبار عاجلة

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل -
الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها -
الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
الأخبار - مجلس النواب يؤجل إجتماعه بوزيري العدل والداخلية للاسبوع المقبل -
الأخبار - مجلس الوزراء يبدأ إجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
الأخبار - بدء سريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الحجار التي استشهدت أمس في حادث التفجير بالكنيسة المرقسية -
بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات" -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في دير مارمينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سكاى نيوز: إسرائيل تفرج عن أقدم أسير مصرى فى سجونها

Google+ Print
سكاى نيوز: إسرائيل تفرج عن أقدم أسير مصرى فى سجونها سكاى نيوز: إسرائيل تفرج عن أقدم أسير مصرى فى سجونها
أفرجت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، على أقدم أسير مصرى فى سجونها بعد انتهاء محكوميته البالغة 13 عاما، وفق ما ذكرت مصادر أمنية مصرية لـ"سكاى نيوز عربية".

وأشارت المصادر إلى أن الجانب المصرى تسلم محمد حسن السيد ( 39 عاما) عبر معبر طابا، مشيرة إلى أنه موجود فى جنوب سيناء لحين نقله إلى القاهرة.

وكان نادى الأسير الفلسطينى ذكر فى وقت سابق أن إسرائيل أفرجت عن السيد بعد تسويف إسرائيل استمر شهرين، إذ أبقت السلطات على اعتقاله رغم انتهاء محكوميته فى يونيو الماضى.


>الكنيست يصدق على قانون اعتقال القصر الفلسطينيين حال تورطهم فى أعمال مقاومة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365