أخبار عاجلة

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل -
الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها -
الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
الأخبار - مجلس النواب يؤجل إجتماعه بوزيري العدل والداخلية للاسبوع المقبل -
الأخبار - مجلس الوزراء يبدأ إجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
الأخبار - بدء سريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الحجار التي استشهدت أمس في حادث التفجير بالكنيسة المرقسية -
بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات" -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في دير مارمينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

محكمة بريطانية ترفض قدوم أربعة لاجئين سوريين إلى المملكة المتحدة

Google+ Print
محكمة بريطانية ترفض قدوم أربعة لاجئين سوريين إلى المملكة المتحدة محكمة بريطانية ترفض قدوم أربعة لاجئين سوريين إلى المملكة المتحدة
قضت محكمة بريطانية، اليوم الثلاثاء، بعدم أحقية أربعة سوريين لاجئين بالقدوم إلى بريطانيا من مخيمات اللاجئين فى كاليه الفرنسية للانضمام إلى عائلتهم، ورفع ثلاثة مراهقين وشاب 26 عامًا قضية يطالبون فيها بالسماح لهم الانضمام إلى عائلاتهم التى تعيش فى المملكة المتحدة، حيث قضة محكمة فى وقت سابق هذا العام لصالحهم.

وقال محامون عن اللاجئين إنهم يعيشون فى ظروف لا يمكن تحملها فى المخيم، وإن لهم كل الحق فى القدوم إلى المملكة المتحدة للانضمام إلى عائلاتهم، وقضى قاض للهجرة لصالحهم فى وقت سابق هذا العام، حيث تمكن السوريون الأربعة من القدوم إلى بريطانيا، وأشاد ناشطون بالحكم الصادر فى ذلك الوقت، وأشاروا إلى أنه قد يمهد الطريق لمراهقين آخرين غير مصحوبين بذويهم لمغادرة المخيم فى كاليه والقدوم إلى المملكة المتحدة.

ولكن ثلاثة قضاة فى محكمة الاستئناف اليوم قضوا بعدم أحقيتهم فى القدوم، وقضت لصالح وزارة الداخلية التى اعترضت على الحكم السابق، ورغم ذلك، إلا أنه لن يتم ترحيل الشباب الأربعة، لأنهم جاءوا بالفعل إلى البلاد، وطبقًا لقانون دبلن المنظم للجو، فإنه يمكن المطالبة باللجوء فى أول دولة يصل إليها الشخص، إلا أن الطفل يمكنه نقل طلبه إلى دولة أخرى إذا كانت عائلته تعيش بشكل قانونى فيها.

وقال محامو السوريين الأربعة إن هذا القانون لم يتم تطبيقه من قبل حيث لم يتم نقل أى طفل من فرنسا إلى المملكة المتحدة، مشيرين إلى أن العملية قد تستغرق أكثر من عام بسبب الإجراءات البريوقراطية فى فرنسا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365