الاتفاق السعودي يكشف لـ في الجول حقيقة ضم كوفي.. ' الزمالك أهم '

هل بالفعل أصبح محمد كوفي مدافع نادي الزمالك الذي قرر فسخ عقده مع الفريق، على اعتاب الانضمام إلى الاتفاق السعودي؟ سؤال يُجيب عنه حاتم المسحل نائب رئيس مجلس إدارة النادي السعودي.

كوفي غادر القاهرة وقرر فسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك اعتراضا على عدم حصوله على مستحقاته وأصدر بيانا ناريا ضد إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور. (طالع التفاصيل)

وخرجت العديد من التقارير الصحفية السعودية والمصرية تُشير لاقتراب كوفي من الدوري السعودي من بوابة نادي الاتفاق. فما صحة ذلك؟

يُجيب نائب رئيس مجلس إدارة الاتفاق لـFilGoal.com قائلا: "هذا الخبر غير صحيح أبدا".

وأضاف "لا يوجد أبدا أي اتفاق، لأن اللاعب حسب معلوماتنا مرتبط بعقد مع الزمالك".

وواصل "إذا حدث تفاوض سيكون عن طريق نادي الزمالك. فتربطنا بإدارته علاقة طيبة".

وأوضح "علاقتنا مع الأندية العريقة مثل الزمالك أهم من أي لاعب. مهما كانت قيمته".

وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قد كشف لـFilGoal.com يوم الاثنين وجود محاولات اتصالات مع كوفي لمحاولة إعادته من جديد. (طالع التفاصيل)

وأتم الزمالك اتفاقه مع وادي دجلة بخصوص ضم النيجيري ستانلي أوهاويتشي على سبيل الإعارة مما ينبغي على النادي رفع اسم أحد الأجانب الثلاثة سواء محمد كوفي أو معروف يوسف أو إيمانويل مايوكا، من قائمته.