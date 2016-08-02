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السعودية: إسرائيل تتحمل مسئولية انتهاكات حقوق الأطفال بفلسطين

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السعودية: إسرائيل تتحمل مسئولية انتهاكات حقوق الأطفال بفلسطين السعودية: إسرائيل تتحمل مسئولية انتهاكات حقوق الأطفال بفلسطين
أدان عبد الله المعلمى مندوب المملكة العربية فى الأمم المتحدة انتهاكات ميليشيات الحشد الشعبى والجماعات المسلحة بحق الأطفال فى سوريا، لافتًا إلى أن الأطفال الفلسطينيون فى مقدمة ضحايا الاحتلال الإسرائيلى.

وأضاف المعلمى خلال كلمته باجتماع مجلس الأمن، ان إسرائيل تتحمل المسئولية الجنائية عن انتهاكات حقوق الأطفال، مطالبًا بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكات حقوق الفلسطينيين.

وأعرب عبد الله المعلمى عن قلقه من استمرار معاناة الأطفال فى سوريا، لافتًا إلى أن قوات النظام ماضية فى جرائمها بحق المدنيين فى سوريا.

وأوضح المعلمى أن الميليشيات الإيرانية وميليشيا حزب الله تنتهك حقوق الأطفال فى سوريا، مؤكداً أن نظام الأسد يرتكب مجزرة بحق المدنيين فى حلب، مناشدًا مجلس الأمن بتقديم الحماية الفورية للأطفال فى سوريا.

وأكد أن السعودية استجابت لنداء الاستغاثة الذى أطلقه الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، مشيراً إلى أنها ساندت جهود المبعوث الدولى فى اليمن.

وأضاف مندوب المملكة العربية السعودية أن الانقلابيين استمروا فى المماطلة وعرقلة التوصل إلى حل فى اليمن، لافتاً إلى أن ميليشيات الحوثى حولت المدارس إلى ثكنات عسكرية.

وأشار إلى أن قصف ميليشيات الحوثى تسبب بمقتل أكثر من 500 مدنى فى السعودية، موضحاً أنها قامت بأكثر من 1700 اختراق للحدود السعودية، مضيفا أن التحالف العربى أعاد جميع الأطفال الذين جندتهم الميليشيات إلى أسرهم.

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