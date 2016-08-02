اخبار الصومال .. طائرات أمريكية تقصف قاعدة لحركة "الشباب" جنوب الصومال

نفذت طائرات حربية تابعة للجيش الأمريكى، اليوم الثلاثاء، غارة جوية جنوب الصومال استهدفت خلالها قاعدة لحركة "الشباب" المتشددة بالقرب من مدينة كيسمايو، التى تقع على بعد 500 كيلومتر جنوب العاصمة مقديشيو.

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية أن الغارة الجوية وقعت فى منطقة بيرهانى الواقعة على بعد 45 كيلومترا من كيسمايو.

وقال سكان محليون إن 3 قرويين على الأقل أصيبوا جراء الغارة الجوية التى نُفذت على معسكر لحركة "الشباب" فى بيرهاني، فى إقليم جوبا السفلي، وتم نقلهم إلى المستشفى.

>فى غضون ذلك، قال مسئولون فى ولاية جوبالاند الصومالية إن عددا من قادة ومقاتلى "الشباب" قد قُتِلوا فى الغارة التى نفذتها طائرات حربية أمريكية.

من جانبه، لم يعلق الجيش الأمريكى حتى الآن على تلك الغارة، لكن هجمات مماثلة نفذتها طائرات أجنبية على مواقع المسلحين فى جنوب الصومال.

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