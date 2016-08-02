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3 عادات خاطئة تسبب النوم المتقطع والأرق.. ابتعد عنها

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3 عادات خاطئة تسبب النوم المتقطع والأرق.. ابتعد عنها 3 عادات خاطئة تسبب النوم المتقطع والأرق.. ابتعد عنها
عدد من العادات الخاطئة ينتهجها كل منا فيما يتعلق بكل أمور الحياة، حتى النوم، الذى يعطينا الفرصة على الاستمرار فى الحياة، وفى هذا السياق يوضح موقع "بولد سكاى" الهندى عددا من العادات الخاطئة التى تفسد النوم، مما يحرم للجسم من التمتع بالكم المناسب من الراحة والقدرة على مواصلة الحياة بشكل فاعل ونشيط.

ومن أبرز هذه العادات الخاطئة التى ينصح بتجنبها:
>1 - الغفوة الطويلة: لا تمثل الغفوة الطويلة نوما ولا راحة ولا نوعا من الهدوء النفسى، إنها فقط تعطل القدرة على النوم لساعات طويلة، لأنها تجعل النوم طوال الأربع والعشرين ساعة مضطربا.

2- الكحول: من الأشياء الممنوعة منعا باتا، فلا يمكن أبدا الاستمتاع بأى نوم هادئ طالما اعتاد المرء شرب الكحول قبل النوم.

3- اضطراب مواعيد النوم: من يعيشون حياة مستقرة فى الغالب، ينامون فى موعد ثابت حتى لو أن هذا الموعد متأخر، لكن النوم فى مواعيد متضاربة أمر بالغ الضرر، ويؤثر على عادات النوم لمدة طويلة فى المستقبل.


>- 4 أطعمة خفيفة تناولُها ليلا يساعدك على النوم
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