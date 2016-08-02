شريف إسماعيل يبحث مع رئيس شركة سيمنس مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء ، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس الألمانية، وذلك بحضور وزيرى الكهرباء، والنقل.

وخلال اللقاء، تم عرض برنامج التعاون مع شركة سينمس والذى يشمل قطاعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، واقامة الشبكات الخاصة بنقل وتوزيع الكهرباء، فضلاً عن ما يخص السكك الحديدية من توريد وتصنيع للجرارات الجديدة، وتحديث لأنظمة الاشارات الخاصة بها.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية أن تشمل مجالات التعاون مع شركة سيمنس التدريب المهنى والفنى للعناصر الشابة المصرية، وكذا التأكيد على ضرورة الاهتمام بالتصنيع المحلى للمكونات التى تدخل فى كل من قطاعات الطاقة والسكك الحديدية، مع الالتزام باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا فى تنفيذ وإقامة تلك المشروعات.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال اللقاء استعراض عدد من المشروعات التى يتم دراستها مع الشركة لضخ المزيد من الاستثمارات فيها، والتى من بينها إقامة محطات لانتاج الكهرباء تعتمد على المصادر الجديدة والمتجددة فى كل من منطقتى الزعفرانة، ورأس غارب، وذلك عن طريق استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية العالمية فى هذا المجال، فضلاً عن المشاركة فى إقامة الشبكات الخاصة بنقل وتوزيع الكهرباء.

وفيما يتعلق بقطاع السكك الحديدية تمت الإشارة إلى دراسة الشركة توريد وتصنيع عدد 100 جرار جديد، بما يسهم فى دعم وتطوير منظومة السكك الحديدية فى مصر، والمشاركة فى تحديث انظمة الإشارات الخاصة بالسكك الحديدية.

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