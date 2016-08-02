تعيين محمد زين عميدًا لإعلام بني سويف‎

أصدر الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بنى سويف، القرار رقم “838″، بتعيين الدكتور محمد زين عبد الرحمن، قائمًا بأعمال عميد كلية الإعلام جامعة بنى سويف، لحين تعيين عميد للكلية طبقًا لأحكام قانون 52 لسنة 2014 بشأن تنظيم الجامعات.

والجدير بالذكر أن الدكتور محمد زين عبد الرحمن حاصل علي بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة عام 1980، ودبلوم الدراسات العربية الإسلامية، ثم ماجستير الإعلام والصحافة عام 1989، ثم الدكتوراه 1994، وتدرج في المناصب، حيث كان رئيسًا لقسم الإعلام، ثم وكيلًا لكلية الإعلام جامعة بني سويف، حتي تعيينه قائمًا بأعمال عميد الكلية بالجامعة.