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سلاح الجو الليبي يستهدف مخزنا للذخائر والأسلحة بالمدخل الغربي لمدينة درنة

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سلاح الجو الليبي يستهدف مخزنا للذخائر والأسلحة بالمدخل الغربي لمدينة درنة سلاح الجو الليبي يستهدف مخزنا للذخائر والأسلحة بالمدخل الغربي لمدينة درنة

سلاح-الجو-الليبي

قال مسؤول مكتب الإعلام بغرفة عمليات “عمر المختار” التابعة للجيش الليبي علي بوستة إن طائرات سلاح الجو استهدفت مخزنا للذخائر والأسلحة للجماعات المسلحة بالمدخل الغربي لمدينة درنة شرق البلاد.

وأضاف بوستة – في تصريح صحفي مساء اليوم الثلاثاء – أن المقاتلات الحربية التابعة لسلاح الجو الليبي نفذت طلعات قتالية واستهدفت موقعا عسكريا يستخدم لتخزين الأسلحة والذخائر بالمدخل الغربي للمدينة، مؤكدا أن الضربة الجوية “كانت دقيقة جدا”.

ولفت إلى أن سلاح الجو الليبي سيكثف من طلعاته الجوية القتالية لاستهداف كافة المواقع والتجمعات المسلحة الواقعة في نطاق مناطق العمليات العسكرية, التي أعلن عنها في وقت سابق, محذرا المدنيين من الاقتراب من تلك المناطق.

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