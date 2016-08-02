ضابط يرفض رشوة مليون جنيه من مهرب آثار

رفض رئيس وحدة مباحث المنطقة السياحية الجنوبية رشوة مليون جنيه من أحد الأشخاص أثناء ضبطه بمدخل سقارة وبحوزته تمثال آثرى نظير عدم اتخاذ إجراء قانونى ضده.

بدأت الواقعة أثناء مرور الرائد محمد عبدالبارى «رئيس وحدة مباحث المنطقة السياحية الجنوبية» والقوة المرافقة له بطريق المريوطية بالقرب من مدخل سقارة بدائرة مركز شرطة البدرشين، حيث لاحظ توقف السيارة رقم ( ق ق 2385 ) على جانب الطريق وبها تلفيات عبارة عن تطبيق بمؤخرة السيارة.

وأثناء فحص السيارة تبين أنَّ قائد السيارة «ناصر.م.ب» تاجر أعلاف ” ومقيم بدائرة قسم شرطة أكتوبر ، والذى قرر أن السبب هو إصطدام سيارة مجهولة به وفرت هاربة ، وبفحص السيارة عُثر بداخلها على تمثال آثرى على شكل كاتب ، وبمواجهة المتهم اعترف بشرائه من أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة البدرشين (جارى تحديده وضبط ).

وعقب الضبط قام المتهم بعرض مبلغ مليون جنيه على الضابط على سبيل الرشوة مقابل عدم اتخاذ إجراء قانونى تجاه الواقعة ، إلا أن الضابط رفض ، وتم ضبطه والمضبوطات معه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.