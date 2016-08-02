ترامب ردًا على أوباما: الرئيس الأمريكي وكلينتون مسؤولان عن تدهور الشرق الأوسط

قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن كلا من الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون ساهموا في عدم استقرار الشرق الأوسط في العراق وسوريا ونمو تنظيم داعش، غضافة إلى مسؤوليتهم عن وفاة القنصل الأمريكي في ليبيا ذبحًا.

وفي بيان له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك ردًا على تعليقات أوباما حول عدم صلاحيته للرئاسة أضاف ترامب أن كلينتون وأوباما سمحوا لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وتركوا قدامى المحاربين يموتوا من نقص الدواء.

وقال ترامب” كلينتون عرضت الولايات المتحدة للحطر عبر استخدام بريدها الإلكتروني الخاص، ومحت جريمتها وتركتنا كلنا معرضون للخطر”

وأشار ترامب إلى أن كلا من الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية سمحا بدخول المهاجرين للبلاد الذين قاموا بجرائم داخل البلاد.