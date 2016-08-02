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مُحدث - الزمالك يتراجع ويقرر الموافقة على إعارة سالم للاتحاد

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مُحدث - الزمالك يتراجع ويقرر الموافقة على إعارة سالم للاتحاد مُحدث - الزمالك يتراجع ويقرر الموافقة على إعارة سالم للاتحاد

تراجع الزمالك عن قراره السابق باستمرار محمد سالم في صفوف الفريق ووافق على إعارته للاتحاد السكندري.

الزمالك كان أبرم عددا من الصفقات بلغ 12 حتى الآن مما جعله يبدأ في الاستغناء عن الكثير من اللاعبين في قائمته.

الاتحاد السكندري كان قد حصل على موافقة من محمد سالم للانضمام إليهم الموسم المقبل على سبيل الإعارة إلا أن موافقة الزمالك كانت العائق الوحيد. (طالع التفاصيل)

واستقر الزمالك على استمرار سالم لكن طلب اللاعب نفسه الرحيل لتوافق إدارة ناديه على إعارته للاتحاد السكندري رفقة حازم إمام وخالد قمر ومحمد عبد الرازق "بازوكا". (طالع التفاصيل)

رحيل سالم يعني أن القائمة الإفريقية للزمالك ستنقص من لاعب جديد بعد رحيل حمادة طلبة إلى المصري وكهربا لاتحاد جدة بالإضافة لرحيل أحمد حسن مكي وحازم إمام وإبراهيم عبد الخالق ومحمد عادل جمعة المنتظر في ظل عدم وضوح موقف حمودي ومحمد كوفي أيضا.

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