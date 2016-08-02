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كيف تواجهين تساقط الشعر بعد الولادة؟

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الثلاثاء 02-08-2016 20:20

تساقط الشعر عملية طبيعية وليس بيدك الكثير لعلاجه غير التحلي بالصبر. لكن بإمكانك تقليل إمكانية التساقط المفرط وتعزيز نمو الشعر بشكل أسرع عن طريق اتباع هذه النصائح التي تقدمها لك د/مني السيد الجنايني اختصاصية الجلدية والتجميل.


• تعاملي مع شعرك بلطف: لا تكثري من تجفيفه بالسشوار، وحاولي تجنب استخدام الصبغات الكيميائية الضارة إن أمكن .
• استخدمي الشامبو المعزز للكثافة: إذا شعرت بأن الخصل أصبحت ضعيفة بشكل زائد.
• استمري بأخذ فيتامينات ما بعد الولادة: مثل فيتامين (هـ) والسيليكا، والكالسيوم، والزنك، وزيت بذور الكتان، وزيوت أوميغا الموجودة في السمك، والأفوكادو، والمكسرات .
• قومي بتدليك فروة الرأس: لتحفزي عملية تدفق الدم إلى الفروة؛ ما يشجع المسام على إنبات الشعر. استخدمي أطراف أصابعك لفرك فروة الرأس بلطف بحركة دائرية بشكل يومي ومنتظم .
• تجنبي استخدام ملطفات الشعر السميكة والدهنية: استخدمي ملطفات خفيفة بدلاً منها؛ حيث إنها لن تسد المسام وتسهل تساقط الشعر.
• حاولي الابتعاد عن التوتر: فهو عامل أساسي في تساقط الشعر بعد الولادة، لذا حاولي إيجاد طريقة للاسترخاء وتخفيف معدل التوتر في حياتك.

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سيدتي