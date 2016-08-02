كيف تواجهين تساقط الشعر بعد الولادة؟

تساقط الشعر عملية طبيعية وليس بيدك الكثير لعلاجه غير التحلي بالصبر. لكن بإمكانك تقليل إمكانية التساقط المفرط وتعزيز نمو الشعر بشكل أسرع عن طريق اتباع هذه النصائح التي تقدمها لك د/مني السيد الجنايني اختصاصية الجلدية والتجميل.



• تعاملي مع شعرك بلطف: لا تكثري من تجفيفه بالسشوار، وحاولي تجنب استخدام الصبغات الكيميائية الضارة إن أمكن .

• استخدمي الشامبو المعزز للكثافة: إذا شعرت بأن الخصل أصبحت ضعيفة بشكل زائد.

• استمري بأخذ فيتامينات ما بعد الولادة: مثل فيتامين (هـ) والسيليكا، والكالسيوم، والزنك، وزيت بذور الكتان، وزيوت أوميغا الموجودة في السمك، والأفوكادو، والمكسرات .

• قومي بتدليك فروة الرأس: لتحفزي عملية تدفق الدم إلى الفروة؛ ما يشجع المسام على إنبات الشعر. استخدمي أطراف أصابعك لفرك فروة الرأس بلطف بحركة دائرية بشكل يومي ومنتظم .

• تجنبي استخدام ملطفات الشعر السميكة والدهنية: استخدمي ملطفات خفيفة بدلاً منها؛ حيث إنها لن تسد المسام وتسهل تساقط الشعر.

• حاولي الابتعاد عن التوتر: فهو عامل أساسي في تساقط الشعر بعد الولادة، لذا حاولي إيجاد طريقة للاسترخاء وتخفيف معدل التوتر في حياتك.