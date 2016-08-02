أصالة في "ديزني لاند" مع عائلتها

تستمتع الفنّانة أصالة بإجازتها الصيفية في مجمع "ديزني لاند" الترفيهي الواقع شرق "باريس"، برفقة زوجها المخرج طارق العريان وابنتها شام وتوأميها علي وآدم. وقد نشرت صوراً عن هذه الرحلة على حسابها على "انستقرام"، فما رأيك في التعرّف أكثر إلى مجمّع "ديزني لاند" المناسبة زيارته للأعمار كافّة؟

كان افتُتح مجمّع "ديزني لاند" في باريس، في 12 أبريل/نيسان 1992، وهو الثاني خارج الولايات المتحدة بعد "طوكيو". يقع في مدينة "مارن لا فاليه" على بُعد 32 كيلومتراً شرق وسط باريس، ويمتدّ على مساحة 19 كيلومتراً مربعاً، ويشمل اثنين من المتنزهات، بالإضافة إلى فنادق ومنتجعات عدّة، ومنطقة للتسوّق وتناول الطعام، ومجمع ترفيهي وملعب للجولف، بالإضافة إلى أماكن جذّابة للغاية.

تضمّ "ديزني لاند بارك":

- شارع الولايات المتحدة الرئيس: يعكس الشارع النمط الأمريكي القديم، حيث تصطف مبانٍ مشغولة بالخشب ومتاجر منوّعة على جانبيه، وهو يتيح للزائر فرصة استعادة صور الشخصيات المحبّبة كـ "بينوكيو" و"الجميلة النائمة" من خلال المرور بمنازلها.

- "فرونتيير لاند": على يسار الشارع الرئيس، يحمل "فرونتيير لاند" معالم جذّابة، ومنها: جبال الرعد، وهي عبارة عن برج معدّ من الصخور الحمراء مع السفينة الدوارة حوله. وهناك، تتمركز قرية "بوكاهونتاس" الهندية.

- "أدفانتشر لاند": تسلّط "أدفانتشر لاند" الضوء على قراصنة الكاريبي، في رحلة بحرية تستغرق ستّ دقائق وسط الظلام، ويتخلّلها وميض ضوء النار.

- أرض الخيال: من أبرز ملامحها "بيتر بان"، وهي الأرض الأكثر شعبية بالنسبة إلى الأطفال الأصغر سناً، بدون إغفال البرج الوردي من قلعة الأميرة النائمة.

- "ديسكوفيري لاند": هو مخصّص للأطفال الأكبر سناً، إذ يسلّط الضوء على جبل الفضاء، من خلال قطار فائق السرعة، فضلاً عن "أوتوبيا"، حيث يمكن التجوال بالسيارة في مسار سباق متعرّج.

بدورها، تشمل "والت ديزني استوديوز":

- "فرونت لوت": لبلوغ استوديو "غيتس"، يتوجّب المرور بأشجار النخيل ونافورة "ميكي ماوس" وبرج المياه الممتدّ على طول 33 متراً!

- "تون استوديو": يشمل قصة لعبة "بلايلاند" الممتعة للصغار، والهادفة إلى العثور على "نيمو". وهي تتمتّع بشعبية كبيرة، ما يستدعي الوصول إلى هناك في وقت مبكر من اليوم.

- "باك لوت": عبارة عن رحلة فائقة السرعة، تضمّ العديد من المنعطفات الخطيرة تناسب البالغين.

*أوقات الزيارة:

تفتح "ديزني لاند بارك" يومياً. وتتغيّر ساعات العمل خلال أشهر العام وفق الآتي:

- من أكتوبر/تشرين الأول إلى مايو/أيار: تفتح "ديزني لاند بارك" من الإثنين حتى الجمعة، وذلك من العاشرة صباحاً لغاية السابعة مساء، و"والت ديزني ستوديوز" من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساء.

- من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول: تفتح "ديزني لاند بارك" من العاشرة صباحاً حتى الحادية عشرة ليلاً، و"والت ديزني ستوديوز" من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساء.