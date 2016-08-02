ديلى ميل: تناول الأوميجا 3 لمدة 6 أشهر يقوى القلب

سلطت صحيفة "ديلى ميل" الضوء على دراسة علمية حديثة، أفادت أن تناول الأوميجا 3 لمدة 6 أشهر تقوى القلب وتقلل من حدوث تليف بالعضلة.

وأوضح الباحثون أن إصابة الشخص بنوبة قلبية مرة واحدة فقط، قد يرتفع لديه خطر تعرضه للمزيد من المشاكل المرتبطة بالقلب، ولكن وفقا للدراسة جديدة، يمكن خفض هذا الخطر مع جرعة يومية من الأوميجا 3.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا جرعة عالية من الأوميجا 3 والأحماض الدهنية كل يوم لمدة 6 أشهر بعد نوبة قلبية انخفض لديهم خطر انخفاض تندب عضلة القلب وتحسنت لديهم وظيفة القلب، مقارنة مع مرضى النوبات القلبية الذين تناولوا الدواء الوهمى.

وقال الدكتور ريمون يوسف كوونج مدير وحدة التصوير بالرنين المغناطيسى فى معهد ماساتشوستس، إن النوبة القلبية تحدث عند منع تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب، الذى يجوع القلب من الأكسجين ويسبب الضرر.

وأشار الباحثون إلى أن عملية شفاء القلب بعد الاصابه بأزمة قلبية تحدث بعد 8 أسابيع، ومع ذلك، يحدث ندبات وتليف الذى يمكن أن يغير بنية القلب ووظيفته، بما فى ذلك عدم انتظام ضربات القلب.

وأضاف الباحثون أن أحماض أوميجا 3 الدهنية هى علاج آمن وفعال فى تحسين وظائف القلب، لذلك قد يكون علاجاً واعداً فى الحد من حدوث فشل القلب أو الموت.

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