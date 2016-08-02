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«أبو الغيط» يبحث تحضيرات القمة العربية الإفريقية المقررة بغينيا الإستوائية

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«أبو الغيط» يبحث تحضيرات القمة العربية الإفريقية المقررة بغينيا الإستوائية «أبو الغيط» يبحث تحضيرات القمة العربية الإفريقية المقررة بغينيا الإستوائية

أحمد أبو الغيط

عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مجموعة عمل الأمانة العامة للجامعة المعنية بالتحضير لاجتماعات القمة “العربية – الإفريقية” الرابعة المقرر عقدها في “مالابو” عاصمة غينيا الاستوائية يوم 23 نوفمبر المقبل.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الوزير مفوض محمود عفيفي، بأن “أبو الغيط” استمع خلال الاجتماع لعرض من جانب القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعنية في الأمانة العامة حول أهم أبعاد الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة وتطورات الاتصالات الجارية في هذا الشأن مع مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأضاف أن “أبو الغيط” وجه – خلال الاجتماع – بالعمل على وجود تنسيق متكامل ومستمر مع الجانب الإفريقي من أجل ضمان نجاح هذه القمة وبحيث تخرج عنها نتائج وقرارات عملية من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في العلاقات العربية – الإفريقية، أخذًا في الاعتبار محورية هذه العلاقات وتاريخيتها، في ضوء التجاور والتداخل الجغرافي بين المنطقتين العربية والإفريقية، ووجود العديد من الأولويات والمصالح والتحديات المشتركة خلال الفترة الحالية، مع العمل في ذات الوقت على قيام الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء في الجامعة بحيث تشهد القمة طرح رؤية عربية متكاملة وموحدة في إطار الحوار مع الجانب الإفريقي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وعُقدت 3 قمم عربية إفريقية من قبل، الأولى كانت في عام 1977، والثانية في مدينة “سرت” الليبية عام 2010، أما الثالثة استضافتها دولة الكويت في عام 2013.

أ ش أ

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