برومو ميديا وكيل إعلاني حصري لليوم السابع حتى 2020

وقعت شركة برومو ميديا مذكرة تفاهم جديدة مع مؤسسة اليوم السابع تؤكد استمرار علاقتهما في المستقبل، حيث جدد اليوم السابع عقد منح برومو ميديا كوكيل إعلاني حصري للمؤسسة للسنوات الثلاث القادمة حتى عام 2020.

وتقضي مذكرة التفاهم أيضًا بالعمل على دعم مسيرة التطور في مؤسسة اليوم السابع من خلال إطلاق باقة جديدة من المواقع الالكترونية.

يأتي ذلك في إطار استمرار علاقة النجاح بين برومو ميديا ومؤسسة اليوم السابع، والتي بدأت منذ عامين.

ووقع العقد كل من المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة برومو ميديا، وأحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة إعلام المصريين.