أخبار عاجلة

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل -
الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها -
الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
الأخبار - مجلس النواب يؤجل إجتماعه بوزيري العدل والداخلية للاسبوع المقبل -
الأخبار - مجلس الوزراء يبدأ إجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
الأخبار - بدء سريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الحجار التي استشهدت أمس في حادث التفجير بالكنيسة المرقسية -
بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات" -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في دير مارمينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

البرلمان الباكستاني يؤكد دعمه لمواقف المملكة في التصدي للإرهاب

Google+ Print
البرلمان الباكستاني يؤكد دعمه لمواقف المملكة في التصدي للإرهاب البرلمان الباكستاني يؤكد دعمه لمواقف المملكة في التصدي للإرهاب

البرلمان الباكستاني_أرشيفية

أدانت الجمعية الوطنية في البرلمان الباكستاني، اليوم الثلاثاء، الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك، وأكدت وقوف باكستان مع حكومة وشعب المملكة العربية في التصدي للإرهاب، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوضح التلفزيون الباكستاني الحكومي أن الإدانة التي قدمها وزير الشؤون الدينية الباكستانية سردار محمد يوسف خلال جلسة الجمعية الوطنية بإسلام آباد مساء اليوم أبدت أيضًا تضامن الشعب الباكستاني مع المملكة ضد الإرهاب.

ودعت الجمعية الوطنية الباكستانية بالإجماع الأمة الإسلامية إلى ضرورة توحيد الصف ضد العناصر الإرهابية التي تحمل نوايا عدوانية تجاه الإسلام والمسلمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة