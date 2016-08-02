البرلمان الباكستاني يؤكد دعمه لمواقف المملكة في التصدي للإرهاب

أدانت الجمعية الوطنية في البرلمان الباكستاني، اليوم الثلاثاء، الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك، وأكدت وقوف باكستان مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في التصدي للإرهاب، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوضح التلفزيون الباكستاني الحكومي أن الإدانة التي قدمها وزير الشؤون الدينية الباكستانية سردار محمد يوسف خلال جلسة الجمعية الوطنية بإسلام آباد مساء اليوم أبدت أيضًا تضامن الشعب الباكستاني مع المملكة ضد الإرهاب.

ودعت الجمعية الوطنية الباكستانية بالإجماع الأمة الإسلامية إلى ضرورة توحيد الصف ضد العناصر الإرهابية التي تحمل نوايا عدوانية تجاه الإسلام والمسلمين.