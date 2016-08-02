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نقابة الأطباء تخاطب النائب العام ووزير الداخلية للبحث عن طبيب مختفٍ بالأقصر

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نقابة الأطباء تخاطب النائب العام ووزير الداخلية للبحث عن طبيب مختفٍ بالأقصر نقابة الأطباء تخاطب النائب العام ووزير الداخلية للبحث عن طبيب مختفٍ بالأقصر

الدكتور أحمد حمزة_نقيب أطباء الأقصر

قال الدكتور أحمد حمزة نقيب أطباء بالأقصر، أن النقابة العامة خاطبت وزارة الداخلية والنائب العام لتكثيف وسرعة البحث عن الطبيب أحمد محمد مشعل، المسئول عن الوحدة الصحية بنجع جاد الكريم شمال المحافظة، والذي اختفي في ظروف غامضة.

وقال حمزة، إنه التقى والدة الطبيب وعمه الذين جاءوا إلي الأقصر، للبحث عن نجلهم المختفي منذ يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو الماضي، وقاما بتحرير محضر بمركز شرطة طيبة التابعة له الوحدة الصحية، مشيرًا إلي أنه تواصل مع الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، و الدكتور منى مينا وكيل النقابة، وتواصلوا هم بدورهم مع وزير الداخلية والنائب العام لاتخاذ اللازم في إطار البحث عن الطبيب المختفي.

كان الطبيب أحمد محمد مشعل، طبيب بإحدى الوحدات الصحية، بمحافظة الأقصر، قد اختفي في ظروف غامضة منذ 20 يوليو الماضي، وذلك خلال ذهابه لقبض راتبه الشهري من أحد بنوك المدينة و لم يظهر حتى الآن.

 

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