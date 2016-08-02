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السعودية تحذر مواطنيها الراغبين في السفر للبرازيل أثناء أولمبياد «ريو»

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السعودية تحذر مواطنيها الراغبين في السفر للبرازيل أثناء أولمبياد «ريو» السعودية تحذر مواطنيها الراغبين في السفر للبرازيل أثناء أولمبياد «ريو»

أرشيفي

حذرت وزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء، الجماهير الراغبة في السفر إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في ريو دي جانيرو البرازيلية بين يومي 5 و21 أغسطس الجاري بضرورة أخذ الحيطة والحذر، بسبب ارتفاع نسب الجريمة، خاصة مدينة ريو دي جانيرو.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية قال مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء محمد بن عبدالله المرعول، إن الوزارة تلقت من وزارة الخارجية ما يؤكد على ضرورة توعية المواطنين الراغبين في السفر إلى البرازيل لأخذ الحيطة والحذر في كل مناطق البرازيل خاصةً أنه في خلال شهر أغسطس الحالي ستقام بطولة الألعاب الأولمبية 2016 في مدينة «ريو دي جانيرو» وهي من المدن التي تشهد معدلات مرتفعة في الجريمة.

كما أهابت الوزارة بجميع المواطنين الراغبين في السفر إلى تلك المناطق لضرورة أخذ الحيطة والحذر من انتشار فيروس “زيكا “.

وتشارك السعودية في الأولمبياد بـ 7 لاعبين في عدد من الألعاب الفردية.

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أونا

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