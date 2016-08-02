اخبار اليمن .. عائلة رجل أمريكى تتهم الحوثيين بقتله وتعذيبه فى اليمن

رفعت عائلة متعاقد أمريكى لقى حتفه فى اليمن العام الماضى دعوى قضائية تتهم الحكومتين السورية والإيرانية برعاية الارهاب من خلال توفير الدعم المادى للمتمردين الحوثيين الشيعة.

أفادت وكالات أنباء أن عائلتى جون هامن، من مدينة تشيسابيك بولاية فيرجينيا، ومارك ماكاليستر، من غرينفيلد بولاية تينيسي، تقدما بشكوى فى واشنطن فى أوائل يوليو.

تقول الدعوى إن هامن تعرض للتعذيب لعدة أيام وقتل فى نوفمبر على يد الحوثيين الذين اتهموه وماكاليستر بالتجسس. وألقى القبض على الرجلين فى مطار صنعاء يوم 20 أكتوبر، تقول الوثائق إن ماكاليستر تعرض أيضا للتعذيب، ولكن أفرج عنه للسلطات الأمريكية فى ابريل .

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