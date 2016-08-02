الخارجية الإيرانية: الهجوم على الأماكن الدبلوماسية مرفوض وغير مبرر

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، المزاعم المطروحة في رسالة الذين هاجموا السفارة السعودية بطهران، بانها لا اساس لها ومرفوضة، مؤكدًا أن الهجوم على الأماكن الدبلوماسية أمر مرفوض وغير مبرر اطلاقا.

جاء ذلك في تصريح ادلى به قاسمي ردا على بعض المزاعم المطروحة في رسالة مفتوحة وجهها الافراد الذين هاجموا السفارة السعودية بطهران قبل عدة اشهر.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن استيائه لهجوم هؤلاء الأفراد المتهورين وغير الواعين على الأماكن الدبلوماسية الذين مازالت ملفاتهم مفتوحة أمام القضاء في الوقت الحاضر، واعتبر تصرفهم هذا بانه يأتي في سياق رغبة أعداء البلاد خاصة “نظام آل سعود القمعي والراعي للإرهاب” على حد قوله.

وأكد قاسمي مرة أخرى أن الهجوم على الأماكن الدبلوماسية يعتبر مخالفًا للقانون ومرفوضا ولا يمكن تبريره بأي عذرا كان.

جدير بالذكر أن حسن كردميهن المتهم بالايعاز للهجوم على السفارة السعودية بطهران، أشار في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية ونشرتها بعض وسائل الاعلام، إلى تفاصيل مكالماته الهاتفية مع المهاجمين مساء الحادثة، داعيًا إلى محاكمة الجهاز الدبلوماسي.